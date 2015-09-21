纽约期市：棉花从7个半月低位回升，因技术信号触发买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月21日 - 洲际商品交易商(ICE)棉花期货周一从七个半月的低位反弹，受谷物价格上涨以及技术性买盘支撑，上周棉花价格跌幅达5%。
ICE－12月合约从早些时候颓势中逆转，此前曾一度跌至每磅60.10美分，为2月初以来的最低水平，接近60美分的关键心理水准。
因价格接近技术超卖水平，买盘入场。12月合约 14日相对强势指数上周五跌至30.295的接近超卖区域后，激发了空头回补。
Risk Analytics独立棉花交易商和咨询员Louis Rose称，“60美分是一个心理低位，许多人想买入。”
交易商等待周一收盘后的作物生长数据。
12月棉花期货 涨0.24美分，或0.4%，报每磅60.79美分。交易区间为每磅60.10-60.92美分。
期货市场总交易量减少15,213口，至24,510口。
美元指数 涨1.06%，汤森路透核心商品CRB指数 涨1.37%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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