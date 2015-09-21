纽约期市：棉花从7个半月低位回升，因技术信号触发买盘

路透纽约9月21日 - 洲际商品交易商(ICE)棉花期货周一从七个半月的低位反弹，受谷物价格上涨以及技术性买盘支撑，上周棉花价格跌幅达5%。

ICE－12月合约从早些时候颓势中逆转，此前曾一度跌至每磅60.10美分，为2月初以来的最低水平，接近60美分的关键心理水准。

因价格接近技术超卖水平，买盘入场。12月合约 14日相对强势指数上周五跌至30.295的接近超卖区域后，激发了空头回补。

Risk Analytics独立棉花交易商和咨询员Louis Rose称，“60美分是一个心理低位，许多人想买入。”

交易商等待周一收盘后的作物生长数据。

12月棉花期货 涨0.24美分，或0.4%，报每磅60.79美分。交易区间为每磅60.10-60.92美分。

期货市场总交易量减少15,213口，至24,510口。

美元指数 涨1.06%，汤森路透核心商品CRB指数 涨1.37%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)