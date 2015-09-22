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市场报道 | 2015年 9月 23日 星期三 03:58 BJT

纽约期市：期棉跌至七个半月低点，因美元走强和需求疲弱

路透纽约9月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二继续下行走势，跌至七个半月低位，因谷物市场价格下跌、美元走强和需求疲软。

次月合约 跌穿60美分的关键心理价位至每磅59.86美分，今日商品市场普遍下跌。

“人们抛售一切。”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称，“作物等级也非常好。”

周一收盘后公布的每周政府数据显示，美国作物优良率达到90%。

与棉花竞争种植面积的其他作物价格也下跌，加大了棉花价格下行压力。

12月期棉 下跌0.79美分，或1.3%，报每磅60美分。交易区间为每磅59.86-60.87美分。

现货和次月合约价差CT-1=R跌0.35美分，至每磅1.34美分。

美元指数 涨0.38%， 汤森路透核心商品CRB指数 跌1.03%。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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