纽约期市：期棉跌至七个半月低点，因美元走强和需求疲弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月22日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二继续下行走势，跌至七个半月低位，因谷物市场价格下跌、美元走强和需求疲软。
次月合约 跌穿60美分的关键心理价位至每磅59.86美分，今日商品市场普遍下跌。
“人们抛售一切。”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称，“作物等级也非常好。”
周一收盘后公布的每周政府数据显示，美国作物优良率达到90%。
与棉花竞争种植面积的其他作物价格也下跌，加大了棉花价格下行压力。
12月期棉 下跌0.79美分，或1.3%，报每磅60美分。交易区间为每磅59.86-60.87美分。
现货和次月合约价差CT-1=R跌0.35美分，至每磅1.34美分。
美元指数 涨0.38%， 汤森路透核心商品CRB指数 跌1.03%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。