纽约期市：期棉触七个半月低位，因商品市场下跌走势依旧

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透纽约9月23日 - 洲际商品交易所(ICE)棉花期货周三跌至七个半月新低，因商品市场持续疲弱，且对需求的担忧尤存，尤其担心棉花主要消费国中国的经济增长放缓将减少棉花需求。
次月合约 曾一度跌至每磅59.78美分，是自2月初以来最低，之后收于60美分的关键心理支撑位之下。
汤森路透核心商品CRB指数 也下跌，因投资者继续卖出。
“棉花价格取决于中国，在中国经济好转之前，跌穿日低的情况可能持续，”T&K Futures and Options主席Michael Smith称。
他表示，“总的来说，强势美元将阻碍商品市场上扬。”
12月期棉 收跌0.03美分，或0.05%，报每磅59.97美分。盘中陷于59.78-60.44美分的狭窄区间内。
现货月和次月合约价差CT-1=R跌0.02美分，至每磅1.36美分。
期货市场总交易量减少4,361口，至17,214口。数据显示，之前一个交易日未平仓合约增加1,361口，至182,136口。
美元指数 跌0.10%。汤森路透核心商品CRB指数 跌1.25%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计