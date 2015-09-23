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市场报道 | 2015年 9月 24日 星期四 04:14 BJT

纽约期市：期棉触七个半月低位，因商品市场下跌走势依旧

路透纽约9月23日 - 洲际商品交易所(ICE)棉花期货周三跌至七个半月新低，因商品市场持续疲弱，且对需求的担忧尤存，尤其担心棉花主要消费国中国的经济增长放缓将减少棉花需求。

次月合约 曾一度跌至每磅59.78美分，是自2月初以来最低，之后收于60美分的关键心理支撑位之下。

汤森路透核心商品CRB指数 也下跌，因投资者继续卖出。

“棉花价格取决于中国，在中国经济好转之前，跌穿日低的情况可能持续，”T&K Futures and Options主席Michael Smith称。

他表示，“总的来说，强势美元将阻碍商品市场上扬。”

12月期棉 收跌0.03美分，或0.05%，报每磅59.97美分。盘中陷于59.78-60.44美分的狭窄区间内。

现货月和次月合约价差CT-1=R跌0.02美分，至每磅1.36美分。

期货市场总交易量减少4,361口，至17,214口。数据显示，之前一个交易日未平仓合约增加1,361口，至182,136口。

美元指数 跌0.10%。汤森路透核心商品CRB指数 跌1.25%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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