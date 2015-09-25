纽约期市：期棉上涨，受技术性买盘和外围市场强势支撑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月25日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五小涨，从周四触及的七个半月低点反弹，受技术性买盘和商品市场全面走强支撑。
指标月合约本周小幅收高，本周一度跌至2月初来最低的59.70美分，因需求忧虑和宏观经济压力。
在12月合约 本周跌至技术性超卖区域后买盘持续。其14日相对强弱指标(RSI)再度回升，报36.077，周三低见29.009。
周四美国政府出口销售周度报告显示销情高于之前四周均值，期棉也从中获得提振。
ICE-12月期棉合约 收涨0.33美分，或0.5%，报每磅60.64美分。这是次月合约自9月8日以来的最大单日涨幅。
美元指数 升0.15%，汤森路透核心商品CRB指数 涨1.1%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。