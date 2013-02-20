纽约期市: 棉花价格连续第二天触及九个月高位,因预期需求强劲及合约展期

路透纽约2月20日 - 棉花价格周三连续第二天上涨,升至2012年5月来的最高水平,因预期中国消费者的强劲需求将持续,且3月合约展期,5月-3月合约价差走宽至2010年4月来的最宽水平.

洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约 上涨0.33美分,或0.4%,结算价报每磅84.46美分.稍早,该合约触及85.24美分,为2012年5月以来最高位,高于周二日内高位的84.87美分.

中国消费者在新年假期后返回市场,以及他们将继续买入大量美国棉花的预期,支持了棉花价格,尽管预期2012/13作物年结束时,全球供应过剩的规模将创纪录高位,其中大部份将是中国库存.

3月棉花合约接近3月6日的到期日,投资人将近月3月合约展期,也为5月棉花合约带来支持.汤森路透数据显示,5月合约的未平仓合约总计超过133,000口,3月合约的未平仓合约为大约12,000口,形成对照.

汤森路透初步数据显示,成交放量,为大约35,000口,30日均值为约24,000口.

ICE-3月棉花 小升0.10美分,或0.1%,至每磅82.28美分.

5月-3月合约价差连续七个交易日走宽,至每磅2.18美分,令次月合约较近月合约溢价录得2010年4月来的最宽水平.(完)

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