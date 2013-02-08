版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 9日 星期六 06:31 BJT

纽约期市: 期棉在美国农业部发布利多报告后跳升

路透纽约2月8日 - 期棉价格周五上扬,此前美国农业部预计中国战略储备的规模将超过全球其他地区的盈余,令投资人寄望基本面可能比许多人士原先担心的要好.

洲际交易所(ICE)主力3月期约 收高1.27美分,或1.6%,结算价报每磅82.67美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐