纽约期市: 期棉全年累计跌17%,为CRB指数中跌幅第三大商品

路透纽约12月31日 - 期棉周一略微收高,但全年累计跌17%,在CRB商 品指数中跌幅第三大,该市场因供应过剩和需求低迷而走势挣扎. 尽管如此,在年底一波涨势中,期棉第四季共涨8.6%,因投机客押注棉 价将上扬,因预期全球最大棉花消费国和生产国--中国将在2013年买入更 多棉花,并且预计农户因看好高价谷物,而在春季减少棉花种植. 这是2011年第一季以来期棉最大单季涨幅. 周一美国指标期棉 涨0.48美分,或0.64%,报每磅75.14美分. 期棉2012年共计跌17%,是汤森路透Jefferies CRB指数追踪的19种商 品中跌幅第三大商品. 美国政府预计在2012/13季末至2013年7月底,棉花过剩量略低于8,000 万包. 进入新的一年,人们质疑中国的库存政策,并预计农户将种植更多小麦 和大豆. 分析师称,许多农户将认识到从种植棉花转至谷物,将会获利更多.(完 )