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亚洲 | 2013年 1月 1日 星期二 05:38 BJT

纽约期市: 期棉全年累计跌17%,为CRB指数中跌幅第三大商品

路透纽约12月31日 - 期棉周一略微收高,但全年累计跌17%,在CRB商
品指数中跌幅第三大,该市场因供应过剩和需求低迷而走势挣扎.
    
    尽管如此,在年底一波涨势中,期棉第四季共涨8.6%,因投机客押注棉
价将上扬,因预期全球最大棉花消费国和生产国--中国将在2013年买入更
多棉花,并且预计农户因看好高价谷物,而在春季减少棉花种植.
    
    这是2011年第一季以来期棉最大单季涨幅.
    
    周一美国指标期棉 涨0.48美分,或0.64%,报每磅75.14美分.
    
    期棉2012年共计跌17%,是汤森路透Jefferies CRB指数追踪的19种商
品中跌幅第三大商品.
    
    美国政府预计在2012/13季末至2013年7月底,棉花过剩量略低于8,000
万包.
    
    进入新的一年,人们质疑中国的库存政策,并预计农户将种植更多小麦
和大豆.
    
    分析师称,许多农户将认识到从种植棉花转至谷物,将会获利更多.(完
)

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