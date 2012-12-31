纽约期市: 期棉全年累计跌17%,为CRB指数中跌幅第三大商品

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约12月31日 - 期棉周一略微收高,但全年累计跌17%,在CRB商 品指数中跌幅第三大,该市场因供应过剩和需求低迷而走势挣扎. 尽管如此,在年底一波涨势中,期棉第四季共涨8.6%,因投机客押注棉 价将上扬,因预期全球最大棉花消费国和生产国--中国将在2013年买入更 多棉花,并且预计农户因看好高价谷物,而在春季减少棉花种植. 这是2011年第一季以来期棉最大单季涨幅. 周一美国指标期棉 涨0.48美分,或0.64%,报每磅75.14美分. 期棉2012年共计跌17%,是汤森路透Jefferies CRB指数追踪的19种商 品中跌幅第三大商品. 美国政府预计在2012/13季末至2013年7月底,棉花过剩量略低于8,000 万包. 进入新的一年,人们质疑中国的库存政策,并预计农户将种植更多小麦 和大豆. 分析师称,许多农户将认识到从种植棉花转至谷物,将会获利更多.(完 )
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)