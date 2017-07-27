人民币交易量下降对中国人民币国际化雄心形成打击

路透伦敦7月26日 - 据调查显示，全球最大外汇交易中心的人民币交易量4月下降，对中国在全球市场推广人民币交易的努力形成又一打击。

自从人民币去年10月首次被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权篮子以来，人民币的“国际化”进程从各个指标来看反而出现倒退。

来自伦敦的最新数据显示，4月人民币的日均交易量为340亿美元，较去年10月下降了15%。

纽约数据显示的4月人民币交易量降幅甚至更大，超过25%至14.3亿美元。

“今年稍早时，大型交易银行愈发担忧中国当局是否会继续改革进程，可能令交易量承受了压力，”伦敦ETF Securities的全球汇率和大宗商品分析师Martin Arnold称。

今年稍早中国在离岸和在岸市场积极抛出美元，并加强举措放慢资本流出中国速度。

这些措施一度在香港人民币离岸市场引起资金面紧张，推动利率冲高至两位数，企业受到打击，投机客备受折磨。

据环球银行金融电讯协会(SWIFT)，5月人民币在国际清算中所占比重从2015年12月的2.3%降至1.6%。

人民币CNY=CFXS今年升值不足3%，也明显落后于其他一些新兴市场货币。人民币在2016年贬值了7%。(完)