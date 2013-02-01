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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:59 BJT

《亚洲金融焦点》韩国威胁对金融交易广泛征税,亚洲货币战隐现危险信号

仍有许多人认为政策风险在攀升.日本贸易近半是与亚太地区进行,如果韩国强行控制汇率,那么其最大出口市场中国可能不会坐视不理.

而且,资本管制作为新兴市场为应对发达世界宽松资金的政策反应,可能会获得一定的接受度.甚至一向宣扬市场自由的国际货币基金组织(IMF)都让步称某些时候资本管制是必要的.

亚洲有着大量先例.

2010年中国削减外债限额,印尼为外国人购买其高收益债券设定最短持有期限.

韩国对证券收入征税并不断降低衍生品合约限额,新加坡和香港设定地产限制,菲律宾则降低银行业离岸货币头寸.

然而这次,为控制货币的政策工具选择有所不同,尤其是该地区的高收益货币.

通过买进美元来弱化本币的干预举措可能诱发通胀,因该举措要求等值本币印钞.

为防止通胀压力,当局必须将本币移出流通,比如通过发债.但由于亚洲多数经济体相对利率较高,这样做的成本较高.

更佳选择是维持利率不动或进一步降息,来降低货币冲销成本并降低本币吸引力.(完) (编译 李爽/田建华/李春喜/石冠兰; 审校 高琦)
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