韩国或将成为亚洲汇率战推倒的首枚多米诺骨牌

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
路透纽约4月7日 - “美国优先”或许是白宫的主要政策，也或许是股市涨势的推动力，但随着标准普尔500公司料自2014年以来首次公布双位数季度获利增幅，美国投资者眼光投向海外寻求更强劲获利。
路透新加坡2月1日（记者 Vidya Ranganathan） - 韩国威胁对金融交易征税，暗示亚洲国家益发担心对汇率竞相贬值的猜测促使投资者离场。
投资者眼下还没有表现出强烈的担忧迹象，在这种情况发生前，亚洲国家对日圆引发的紧张形势的反应还仅是被动的，其中包括不对称的呼吁和小幅外汇干预。
韩国市场本周遭遇的抛售成了警示信号。外国投资者日股票抛售量触及16个月高点，将韩元汇率推至三个月低点。
当前的风险在于政策行动的威胁将引发更多市场抛售，进一步推低汇率，并加深投资者对于竞相贬值的担忧。货币竞相贬值是立法者试图避免的结果。
“韩国将成为第一枚多米诺骨牌，日圆贬值显然存在引发多米诺效应的风险。”苏格兰皇家银行汇率和利率策略师Rob Ryan说道，所指的是韩国可能会很快宣布某种形式的汇率管制措施。
“真正的引爆点是股票市场的反应以及资金流出韩国市场。我认为对干预的担忧有些过头，不过如果日圆继续贬值，这显然是个巨大风险。”
担忧汇率竞相贬值是美国等发达国家实施宽松货币政策的结果。
日圆是最新的焦点，因日本政府和日本央行正在加大力量将日本带出衰退和通缩的泥沼，日圆兑美元自11月中旬以来已经累计贬值近12%。日本央行上周将通胀目标由1%上调至2%，并同意“不限量”地购买资产。
韩国是亚洲国家中在日圆问题上发言最多的国家，也可以让人理解。
三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等韩国大型电子和汽车出口企业与日本同行直接竞争，随着韩元兑日圆升值，韩国出口企业的竞争力逐渐下降。过去六个月以来，韩元兑日圆从每日圆15韩元升至11.8韩元附近。
本月外国投资者净卖出1.8万亿韩元（合16.5亿美元）韩国股票。韩国综合股价指数.KS11年初至今累计下跌了3%。外国投资者买进台湾股票，但是数量远低于2012年的水平。
“新一轮量化宽松政策引发前所未有的形势，（受到影响的国家）有必要变换模式进行应对。”韩国副财长Choi Jong-ku本周在首尔表示。
Choi称，韩国政府将要求国有企业节制海外借贷，并进一步加强银行外汇衍生品交易的规定，以缓解外汇市场波动。
韩国反对向金融交易直接征税，比如欧洲正在探讨的托宾税。但如果针对韩元的投机行为骤增，韩国会考虑类似措施。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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