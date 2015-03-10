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债券 | 2015年 3月 10日 星期二 22:20 BJT

标题新闻：德拉吉支持的ESRB报告称现有监管框架或导致银行过度持有公债，全球各国应进行检讨

ESRB：欧洲系统风险委员会 德拉吉为欧洲央行(ECB)总裁

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