印度需求继续支撑柴油价差 但检修季结束后供应料增加

路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差，不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月交付。

此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油。

交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装船。

今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软，炼厂将航煤的产量最大化。

消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。

暂时无法立即确认买家是谁。

交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格，向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认。

新加坡成交一笔柴油交易，没有航煤成交。

新加坡贸易商兴隆向BP出售15万桶10ppm柴油，每桶较新加坡5月29-6月2日均价升水0.65美元，6月2-6日装船。(完)