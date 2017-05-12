印度需求继续支撑柴油价差 但检修季结束后供应料增加

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差，不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月交付。
此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油。
交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装船。
今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软，炼厂将航煤的产量最大化。
消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。
暂时无法立即确认买家是谁。
交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格，向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认。
新加坡成交一笔柴油交易，没有航煤成交。
新加坡贸易商兴隆向BP出售15万桶10ppm柴油，每桶较新加坡5月29-6月2日均价升水0.65美元，6月2-6日装船。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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