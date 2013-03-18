国际油市：柴油裂解价差触及逾三个月最低，因需求疲软

路透新加坡3月18日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第二个交易日下跌，触及逾三个月最低，因地区需求不佳，亚洲最大的进口国印尼和越南没有现货需求。

路透数据显示，4月柴油裂解价差下滑0.22美元，至较迪拜原油每桶升水17.93美元，为11月29日以来最低，当时为每桶升水17.56美元。

交易商称，过去几个月价格在高位徘徊，限制地区需求。

印尼Pertamina可能已经完成第二季的定期合同商谈，以每桶较雅加达CFR报价升水2.50美元左右的价格买进航煤，购买数量未知。

行业消息人士称，印度Bharat Petroleum Corp(BPCL)首次取消了一笔煤油卖单。一消息人士称，就印度对该油品的需求来看，有能力吸收过剩的船货。

含硫500 ppm的柴油向中东的出货量有限，主要是沙特阿拉伯和东非，升水可能因这些地区需求减少而承压。

市场方面，韩国GS Caltex称，已完成每日53,000桶的重质油升级装置，提高汽油和柴油产量。

一交易商称，这可能导致柴油出口增加。(完)

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