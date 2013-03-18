国际油市：柴油裂解价差触及逾三个月最低，因需求疲软

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透新加坡3月18日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第二个交易日下跌，触及逾三个月最低，因地区需求不佳，亚洲最大的进口国印尼和越南没有现货需求。
路透数据显示，4月柴油裂解价差下滑0.22美元，至较迪拜原油每桶升水17.93美元，为11月29日以来最低，当时为每桶升水17.56美元。
交易商称，过去几个月价格在高位徘徊，限制地区需求。
印尼Pertamina可能已经完成第二季的定期合同商谈，以每桶较雅加达CFR报价升水2.50美元左右的价格买进航煤，购买数量未知。
行业消息人士称，印度Bharat Petroleum Corp(BPCL)首次取消了一笔煤油卖单。一消息人士称，就印度对该油品的需求来看，有能力吸收过剩的船货。
含硫500 ppm的柴油向中东的出货量有限，主要是沙特阿拉伯和东非，升水可能因这些地区需求减少而承压。
市场方面，韩国GS Caltex称，已完成每日53,000桶的重质油升级装置，提高汽油和柴油产量。
一交易商称，这可能导致柴油出口增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉