国际油市：亚洲航煤裂解价差跌至逾九个月低位

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透新加坡3月20日 - 亚洲航煤裂解价差周三跌至逾九个月低位，因担心欧元区危机重燃后，欧洲需求可能下滑。
路透数据显示，4月航煤裂解价差跌0.79美元，至每桶较新加坡现货报价升水15.94美元，为5月31日以来最高。
“(亚洲)油品目前是跟随欧洲下滑...”一行业消息人士称。
不过国际航空运输协会周三称，由于全球航空公司2013年获利预估上调，未来几个月可能好转。
国际航空运输协会代表全球约80%的航空公司，其表示预计今年该行业净利106亿美元，远高于2012年的76亿美元。
中国航油称预计公司将有更多航煤需求，因公司及子公司签订合约，向中国国际航空公司马德里、洛杉矶和伦敦提供12万吨航煤。
柴油方面，肯尼亚和斯里兰卡有一些现货需求，Essar Oil提供更多船货。
交易商称，由于印度柴油需求最近下滑，而Reliance结束维护，该国料出口更多柴油，这可能进一步打压价差。
新加坡共成交柴油和航煤现货合约各一笔。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市