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亚洲 | 2013年 3月 20日 星期三 19:25 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差跌至逾九个月低位

路透新加坡3月20日 - 亚洲航煤裂解价差周三跌至逾九个月低位，因担心欧元区危机重燃后，欧洲需求可能下滑。

路透数据显示，4月航煤裂解价差跌0.79美元，至每桶较新加坡现货报价升水15.94美元，为5月31日以来最高。

“(亚洲)油品目前是跟随欧洲下滑...”一行业消息人士称。

不过国际航空运输协会周三称，由于全球航空公司2013年获利预估上调，未来几个月可能好转。

国际航空运输协会代表全球约80%的航空公司，其表示预计今年该行业净利106亿美元，远高于2012年的76亿美元。

中国航油称预计公司将有更多航煤需求，因公司及子公司签订合约，向中国国际航空公司马德里、洛杉矶和伦敦提供12万吨航煤。

柴油方面，肯尼亚和斯里兰卡有一些现货需求，Essar Oil提供更多船货。

交易商称，由于印度柴油需求最近下滑，而Reliance结束维护，该国料出口更多柴油，这可能进一步打压价差。

新加坡共成交柴油和航煤现货合约各一笔。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

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