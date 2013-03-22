国际油市：亚洲馏分油现货升水下滑，因需求疲软

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透新加坡3月22日 - 亚洲和中东馏分油现货价差周五普遍下跌，向西方运输馏分油目前无利可图。
随着对欧元区危机可能影响需求的担忧重燃，西北部欧洲的价差下滑，进而使亚洲过剩船货滞留亚洲。
亚洲需求也不高，柴油和航煤的需求都下滑，即便台湾台塑石化等炼厂正进行维护。
交易商称，航煤升水尤其受打击，因北亚和西北部欧洲冬季过去，需求下降。
交易商称，印度Mangalore Refinery向维多公司出售了一船4月22－24日装运的航煤，价格为每桶贴水1.4美元。
他们还表示，韩国航煤目前价格为每桶贴水0.10美元，因日本对煤油燃料油需求下滑。日本炼厂对航煤的需求转向最高含硫10ppm的柴油。
柴油升水也因需求减少而下滑。Essar Oil出售了一船4月3－14日装运的船货，较中东报价每桶升水在1.80－1.90美元之间。这相比稍早出售的1月装运的船货下滑0.25-0.3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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