国际油市：亚洲柴油裂解价差升逾19美元，受需求提振

路透新加坡6月25日 - 亚洲柴油裂解价差周二升逾每桶19美元，仍处于三个多月高位。业内消息人士称，合同及现货需求支撑价差。

越南Petrolimex从台湾买入3.5万吨含硫500ppm的柴油，7月14-20日装运，每桶升水0.6美元，约比该公司稍早买入的6月末船货高出约0.1美元。

柴油升水受到现货需求的支撑。消息人士称，印尼Petral求购逾100万桶的柴油，因天然气短缺迫使其电厂使用其它燃料，在穆斯林斋月前做好准备，而且在Balongan的一家炼厂可能在7月进行维护工作。这些说法未能得到证实。

产业消息人士称，马来西亚Petronas可能需要大约6万吨柴油和一艘中型船航煤，6月末至7月交货。

贸易商称，科威特石油公司出售4万吨高硫柴油船货，7月21-22日装运，买家可能是维多公司，较中东报价每桶升水约为1.90美元。

产业消息人士称，亚洲炼厂为了追求更高利润而尽力生产柴油，航煤升水可能在第三季走强。(完)

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