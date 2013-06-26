国际油市：亚洲柴油升水受现货需求提振继续上升，但涨幅受限

路透新加坡6月26日 - 亚洲柴油现货升水周三继续保持涨势，因印尼浮现更多现货需求。但越南最大燃料进口商将不发出第三季柴油进口招标，限制了升水的涨幅。

印尼Pertamina再次进入现货市场，求购40万桶7月中旬装运的柴油。业内消息人士称，它可能取消了稍早求购20万桶7月6-8日装运的招标，并重新发出这次招标，但这点无法得到证实。

交易商称，在中国减少柴油出口之际，印尼的需求提振了高硫柴油的裂解价差和现货升水。

消息人士称，因国内库充足和需求迟滞，越南最大的燃料进口商和销售商Petroleum Import-Export Corp(Petrolimex)将不发出进口柴油与汽油的第三季招标。

这是该公司今年第二次未通过季度定期合同进口油品。

消息人士周三称，当需要船货时，Petrolimex将进入现货市场来满足需求。

产业消息人士称，印度Essar Oil出售了6万吨含硫500ppm的柴油，7月19-24日装运，较中东报价的升水高于每桶2.50美元。但目前不清楚买家是谁。

产业消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)向伊藤忠商事售出4万吨含硫10ppm的柴油，7月13-15日装运，较中东报价升水约为每桶3美元。

贸易商称，这比ADNOC稍早出售的6月装运船货低约0.5美元，显示供应已经稳定，沙特的8月需求可能下降。

新加坡没有达成航煤现货交易，有一笔柴油成交。

BP向Trafigura出售15万桶500ppm柴油，7月22-26日装运，每桶较新加坡报价升水2美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻