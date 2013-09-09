国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受欧洲和也门需求提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透新加坡9月9日 - 亚洲柴油裂解价差周一上涨，因船货继续运往欧洲，业内消息人士称也受到也门定期需求的提振。
10月柴油裂解价差上涨0.30美元，每桶较迪拜原油高17.53美元；航煤裂解价差上涨0.33美元，每桶较迪拜原油高18.19美元。
消息人士称，也门Aden Refinery Company求购72万吨高硫柴油，出货时间在10-12月。
交易商说，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)向维多出售6万吨含硫量为500ppm的柴油，将于9月26-28日装货，每桶升水约2.50美元。不过该交易无法立刻确认。
一名新加坡交易商称，“柴油市场的确似乎已经见底。”
不过越南的需求仍然疲弱，业内消息人士称，该国最大油品进口商Petrolimex库存充足，有可能完全放弃参加进口投标。(完)
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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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