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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 20:30 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受欧洲和也门需求提振

路透新加坡9月9日 - 亚洲柴油裂解价差周一上涨，因船货继续运往欧洲，业内消息人士称也受到也门定期需求的提振。

10月柴油裂解价差上涨0.30美元，每桶较迪拜原油高17.53美元；航煤裂解价差上涨0.33美元，每桶较迪拜原油高18.19美元。

消息人士称，也门Aden Refinery Company求购72万吨高硫柴油，出货时间在10-12月。

交易商说，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd(MRPL)向维多出售6万吨含硫量为500ppm的柴油，将于9月26-28日装货，每桶升水约2.50美元。不过该交易无法立刻确认。

一名新加坡交易商称，“柴油市场的确似乎已经见底。”

不过越南的需求仍然疲弱，业内消息人士称，该国最大油品进口商Petrolimex库存充足，有可能完全放弃参加进口投标。(完)

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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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