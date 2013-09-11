国际油市：亚洲航煤现货升水上涨，受日本煤油需求增长提振

路透新加坡9月11日 - 亚洲航煤现货价差周三上涨，行业消息人士称，受日本对煤油需求增长的迹象提振。

路透数据显示，新加坡装船的航煤现货升水上涨0.03美元，每桶较新加坡报价高0.05美元。

日本石油连盟数据显示，9月7日止当周，日本煤油和航煤销售攀升，而航煤出口较前周骤降67%。

行业消息人士称，巴林国家石油公司(Bapco)仍在谈判出售最多6万吨含硫量为500 ppm的柴油，船期为10月末。

海湾消息人士称，该公司赚取的升水可能在每桶1美元的较高区间，不过该消息还无法确认。

新加坡交易中，航煤没有交易，柴油成交两笔。

皇家荷兰/壳牌石油集团买入15万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为9月30至10月4日。卖家为Winson Oil，价格与9月30至10月4日新加坡报价的均价持平。

Winson Oil卖出25万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为9月26至30日，买家为皇家荷兰/壳牌石油集团，每桶升水0.2美元。(完)

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