国际油市：亚洲航煤现货升水上涨，受日本煤油需求增长提振

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡9月11日 - 亚洲航煤现货价差周三上涨，行业消息人士称，受日本对煤油需求增长的迹象提振。
路透数据显示，新加坡装船的航煤现货升水上涨0.03美元，每桶较新加坡报价高0.05美元。
日本石油连盟数据显示，9月7日止当周，日本煤油和航煤销售攀升，而航煤出口较前周骤降67%。
行业消息人士称，巴林国家石油公司(Bapco)仍在谈判出售最多6万吨含硫量为500 ppm的柴油，船期为10月末。
海湾消息人士称，该公司赚取的升水可能在每桶1美元的较高区间，不过该消息还无法确认。
新加坡交易中，航煤没有交易，柴油成交两笔。
皇家荷兰/壳牌石油集团买入15万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为9月30至10月4日。卖家为Winson Oil，价格与9月30至10月4日新加坡报价的均价持平。
Winson Oil卖出25万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为9月26至30日，买家为皇家荷兰/壳牌石油集团，每桶升水0.2美元。(完)
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(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。