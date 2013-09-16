国际油市：亚洲柴油裂解价差第四季料下滑，因市场明年面临过剩

路透新加坡9月16日 - 业内消息人士称，第四季亚洲柴油裂解价差很可能下跌，因中国出口可能增加。此前中国石油化工股份有限公司(简称中石化)获得在第四季出口逾100万吨的指标。

消息人士并称，虽然周一柴油裂解价差稍微上涨，但预计难以持续，因亚洲预计将面临供应过剩。

消息人士称，中国政府批准了中石化和中国石油第四季的出口指标

其中一位消息人士称，中石化当前季度获准的出口指标为超过100万吨。

消息人士称，第四季批准的出口额度大约为120万吨，约每个月40万吨，但该消息未获得中石化的确认。

第二位消息人士称，中国石油也获得柴油出口指标，但数量稍低于中石化。

交易商称，柴油市场低迷的前景可能迫使炼厂削减产能利用率，这可能抑制裂解价差下跌过多。

消息人士称，台湾中油公司正在谈判出售一批船期为10月的柴油，含硫量为10 ppm。

消息人士说沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)也售出一批柴油，每桶大约升水2.35美元，买家身份未知。

今天没有新的标售。

新加坡成交一笔柴油和一笔航煤交易。(完)

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