国际油市：亚洲柴油裂解价差第四季料下滑，因市场明年面临过剩

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡9月16日 - 业内消息人士称，第四季亚洲柴油裂解价差很可能下跌，因中国出口可能增加。此前中国石油化工股份有限公司(简称中石化)获得在第四季出口逾100万吨的指标。
消息人士并称，虽然周一柴油裂解价差稍微上涨，但预计难以持续，因亚洲预计将面临供应过剩。
消息人士称，中国政府批准了中石化和中国石油第四季的出口指标
其中一位消息人士称，中石化当前季度获准的出口指标为超过100万吨。
消息人士称，第四季批准的出口额度大约为120万吨，约每个月40万吨，但该消息未获得中石化的确认。
第二位消息人士称，中国石油也获得柴油出口指标，但数量稍低于中石化。
交易商称，柴油市场低迷的前景可能迫使炼厂削减产能利用率，这可能抑制裂解价差下跌过多。
消息人士称，台湾中油公司正在谈判出售一批船期为10月的柴油，含硫量为10 ppm。
消息人士说沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)也售出一批柴油，每桶大约升水2.35美元，买家身份未知。
今天没有新的标售。
新加坡成交一笔柴油和一笔航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
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