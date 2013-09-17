国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，市场预期中国大量出口将涌入市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两周低点，因有裂解装置停产
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
路透新加坡9月17日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑，因交易商预期中国大量出口将涌入市场。业内消息人士称，中国批准两大炼厂第四季出口逾100万吨柴油。
10月柴油裂解价差下跌0.45美元，报每桶16.98美元，路透数据显示为8月30日以来最低，当时为16.56美元。
消息人士称，中国炼厂第四季料将加大柴油出口，这可能进一步加剧柴油裂解价差下跌。
印度Essar Oil可能以每桶较中东报价升水2.65-2.70美元的价格售出一批含硫量500 ppm的柴油，船期在10月10-14日之间。买家身份未知，但交易商称可能是向沙特供应的交易商。
他们说，沙特的柴油需求预计在10月增长，因其在Jubail的合资炼厂进行维护。
新加坡成交一笔柴油交易，一笔航煤交易。
新加坡贸易商兴隆从中国航油买入10万桶航煤，每桶较10月2-8日的新加坡报价均价升水0.2美元，船期为10月2-6日。
兴隆还从Winson Oil买入15万桶含硫量500 ppm的柴油，船期为10月7-11日，每桶较10月7-11日新加坡报价的均价升水0.3美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透吉隆坡4月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二从尾盘触及的六个月低点反弹，止住三连跌，迎来上涨，得益于需求攀升和豆油表现强劲。