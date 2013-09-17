国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，市场预期中国大量出口将涌入市场

路透新加坡9月17日 - 亚洲柴油裂解价差周二下滑，因交易商预期中国大量出口将涌入市场。业内消息人士称，中国批准两大炼厂第四季出口逾100万吨柴油。

10月柴油裂解价差下跌0.45美元，报每桶16.98美元，路透数据显示为8月30日以来最低，当时为16.56美元。

消息人士称，中国炼厂第四季料将加大柴油出口，这可能进一步加剧柴油裂解价差下跌。

印度Essar Oil可能以每桶较中东报价升水2.65-2.70美元的价格售出一批含硫量500 ppm的柴油，船期在10月10-14日之间。买家身份未知，但交易商称可能是向沙特供应的交易商。

他们说，沙特的柴油需求预计在10月增长，因其在Jubail的合资炼厂进行维护。

新加坡成交一笔柴油交易，一笔航煤交易。

新加坡贸易商兴隆从中国航油买入10万桶航煤，每桶较10月2-8日的新加坡报价均价升水0.2美元，船期为10月2-6日。

兴隆还从Winson Oil买入15万桶含硫量500 ppm的柴油，船期为10月7-11日，每桶较10月7-11日新加坡报价的均价升水0.3美元。(完)

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