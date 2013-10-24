国际油市：亚洲柴油现货升水上涨，因新加坡库存减少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
路透新加坡10月24日 - 亚洲柴油现货升水周四攀升，因新加坡柴油库存减少，而且基础原油价格较上日下滑，令柴油船货价格下跌。
路透数据显示，指标含硫500 ppm的柴油升水上涨0.07美元，至较迪拜原油报价升水1.05美元。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，10月23日止当周，新加坡陆上柴油和航煤库存减少6%，至八周低位900万桶。
数据还显示，新加坡对澳洲和马来西亚的柴油出口增加，没有来自韩国和泰国的进口。
日本出光兴产本周或下周初可能重启，位于千叶日产22万桶的2号常压蒸馏单元(CDU)，该CDU上周关闭。
新加坡一交易员说，不清楚出光兴产是否已经进口柴油来满足国内需求，不过该公司可能从国内市场上采购，因目前国内价格低于国际价格。
Bahrain Petroleum标售3-4万吨航煤船货，12月9-12日装运，招标于10月27日结束。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售4万吨含硫10 ppm的柴油船货，11月9-11日装运，招标于10月26日截止，10月29日前有效。
新加坡市场没有达成交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 田建华)
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