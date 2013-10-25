国际油市：亚洲柴油现货升水上涨，受印尼和斯里兰卡需求扶助

路透新加坡10月25日 - 亚洲柴油现货升水周五攀升，但裂解价差走软，因印尼和斯里兰卡浮现现货需求，行业消息人士称现货需求可能是受原油价格下跌扶助。

路透数据显示，指标含硫500 ppm的柴油升水上涨0.13美元，至每桶较新加坡报价升水1.18美元。

贸易消息人士称，印尼Petral寻求更多11月船期的高硫柴油船货，此前已经买进50万桶11月船货。这可能是由于国内短缺。

Petral可能从ENOC购买60万桶高硫柴油，11月初交付，价格为每桶升水约1.50美元。但不能求得这两家公司证实该消息。

交易员称，斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)寻求购买11月末交付的柴油和航煤混载船货。该公司最近加快进口，其定期合约谈判延迟。

新加坡市场达成一笔航煤交易，三笔柴油交易。

兴隆从维多购买10万桶航煤，11月9-13日装运，价格为每桶较新加坡报价升水0.40美元。

兴隆从BP购买25万桶含硫500 ppm的柴油，11月10-14日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.10美元。

兴隆从BP购买25万桶含硫500 ppm的柴油，11月14-18日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.10美元。

维多从BP购买15万桶含硫500 ppm的柴油，11月20-24日装运，价格为每桶较新加坡11月20-26日均价升水1美元。(完)

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