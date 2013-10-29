国际油市：亚洲柴油裂解价差走坚，市场关注定期合同谈判

路透新加坡10月29日 - 亚洲柴油裂解价差周二微涨，因韩国和日本的供应仍然紧张，不过交易商把焦点转向将在11月开始的定期合同谈判。

路透数据显示，柴油裂解价差上涨0.27美元，每桶较迪拜原油高16.45美元；而航煤裂解价差下跌0.27美元，至每桶16.79美元。

“问题在于柴油供应紧张，韩国供应减少，印度由于内需增强出口也减少，”一名交易员表示。

业内消息人士称，台塑石化出售72万桶船期为12月末的柴油，数量与11月的现货量接近，这暗示检修结束后其出口量已经恢复正常。

其中一名消息人士称，该公司即将开始柴油和航煤的定期合同谈判，很可能在下周开始。

消息人士称，斯里兰卡的Ceylon Petroleum(Ceypetco)首次与阿联酋的Swiss Singapore签署定期合同，从后者购买柴油和汽油。

业内消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将一批船期为11月9-11日含硫量为10 ppm的船货售予BP，每桶较中东报价高4美元多一点。

这低于10月中旬那批船货每桶4.50-4.60美元的升水，消息人士称，这暗示将船货运往西方套利的空间可能要缩窄。(完)

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