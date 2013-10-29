国际油市：亚洲柴油裂解价差走坚，市场关注定期合同谈判

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透新加坡10月29日 - 亚洲柴油裂解价差周二微涨，因韩国和日本的供应仍然紧张，不过交易商把焦点转向将在11月开始的定期合同谈判。
路透数据显示，柴油裂解价差上涨0.27美元，每桶较迪拜原油高16.45美元；而航煤裂解价差下跌0.27美元，至每桶16.79美元。
“问题在于柴油供应紧张，韩国供应减少，印度由于内需增强出口也减少，”一名交易员表示。
业内消息人士称，台塑石化出售72万桶船期为12月末的柴油，数量与11月的现货量接近，这暗示检修结束后其出口量已经恢复正常。
其中一名消息人士称，该公司即将开始柴油和航煤的定期合同谈判，很可能在下周开始。
消息人士称，斯里兰卡的Ceylon Petroleum(Ceypetco)首次与阿联酋的Swiss Singapore签署定期合同，从后者购买柴油和汽油。
业内消息人士称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)将一批船期为11月9-11日含硫量为10 ppm的船货售予BP，每桶较中东报价高4美元多一点。
这低于10月中旬那批船货每桶4.50-4.60美元的升水，消息人士称，这暗示将船货运往西方套利的空间可能要缩窄。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。