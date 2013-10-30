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亚洲 | 2013年 10月 30日 星期三 21:27 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水八个交易日来首降，因供应稳定后需求走软

路透新加坡10月30日 - 亚洲指标柴油现货升水八个交易日来首次下跌，业内消息人士称，随着台湾的供应企稳，该地区需求开始走软。

路透数据显示，含硫量为500ppm的柴油升水下跌0.09美元，至每桶较新加坡报价高出1.26美元，这是自10月18日以来首次下跌。

交易商称，印尼Petral再次招标，寻求11月上半月的柴油，因前次招标未收到投标。

这可能是由于来自韩国的高含硫量柴油供应紧张，他们并称因为炼厂利润率下降，11月该国炼厂调低产能利用率。

业内消息人士称，台湾的台塑石化向中石油出售72万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为12月21-25日，每桶较新加坡报价升水0.12美元。

贸易消息人士称，泰国的现货航煤供应似乎增加，Bangchak Petroleum出售少量11月初的船货。

Petral再次招标求购30万桶含硫量0.35%的柴油，要求11月9-11日运往Tuban。

Bangchak出售约7.5万桶航煤，11月9-11日装货。招标截至10月30日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 杜明霞)

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