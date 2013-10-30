国际油市：亚洲柴油现货升水八个交易日来首降，因供应稳定后需求走软

纽约期市：阿拉比卡咖啡接近三个月低位，罗布斯塔咖啡小幅下跌
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透新加坡10月30日 - 亚洲指标柴油现货升水八个交易日来首次下跌，业内消息人士称，随着台湾的供应企稳，该地区需求开始走软。
路透数据显示，含硫量为500ppm的柴油升水下跌0.09美元，至每桶较新加坡报价高出1.26美元，这是自10月18日以来首次下跌。
交易商称，印尼Petral再次招标，寻求11月上半月的柴油，因前次招标未收到投标。
这可能是由于来自韩国的高含硫量柴油供应紧张，他们并称因为炼厂利润率下降，11月该国炼厂调低产能利用率。
业内消息人士称，台湾的台塑石化向中石油出售72万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为12月21-25日，每桶较新加坡报价升水0.12美元。
贸易消息人士称，泰国的现货航煤供应似乎增加，Bangchak Petroleum出售少量11月初的船货。
Petral再次招标求购30万桶含硫量0.35%的柴油，要求11月9-11日运往Tuban。
Bangchak出售约7.5万桶航煤，11月9-11日装货。招标截至10月30日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦3月28日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周二下跌，阿拉比卡咖啡徘徊在三个月低位之上，罗布斯塔咖啡继前日上升后小幅下跌，糖和可可市场缓慢下跌，没有新的基本面消息给市场提供方向。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选