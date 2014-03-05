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亚洲 | 2014年 3月 5日 星期三 20:57 BJT

国际油市：亚洲柴油现货升水降至一个月低点，因需求疲弱而供应充足

路透首尔3月5日 - 亚洲柴油现货升水周三跌至一个月低点，交易商称因为需求疲弱而供应充足。

指标500-ppm柴油现货升水下滑0.1美元，至每桶较新加坡报价升水0.19美元。路透数据显示，这是1月29日以来最低，当时为0.10美元。

交易商称，未来数月亚洲柴油需求增长前景疲弱，打击了升水。但他们表示，沙特炼厂检修和日本Cosmo Oil削减产能利用率可能支撑市场。

自2月初以来，沙特阿美在廷布日处理原油24万桶的炼厂已经停产，将进行为期一个月的检修。

日本Cosmo表示，由于国内需求放缓，将把3月的炼油计划削减7%。(完)

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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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