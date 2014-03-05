国际油市：亚洲柴油现货升水降至一个月低点，因需求疲弱而供应充足

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透首尔3月5日 - 亚洲柴油现货升水周三跌至一个月低点，交易商称因为需求疲弱而供应充足。
指标500-ppm柴油现货升水下滑0.1美元，至每桶较新加坡报价升水0.19美元。路透数据显示，这是1月29日以来最低，当时为0.10美元。
交易商称，未来数月亚洲柴油需求增长前景疲弱，打击了升水。但他们表示，沙特炼厂检修和日本Cosmo Oil削减产能利用率可能支撑市场。
自2月初以来，沙特阿美在廷布日处理原油24万桶的炼厂已经停产，将进行为期一个月的检修。
日本Cosmo表示，由于国内需求放缓，将把3月的炼油计划削减7%。(完)
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(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选