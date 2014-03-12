国际油市：亚洲航煤市场变为正价差，因供应充足而需求不振

路透首尔3月12日 - 亚洲航煤市场周三变为正价差(远期升水)，交易员称，因该地区供应充足而需求不旺。

3月/4月跨月价差下跌0.09美元，至每桶负0.07美元，为2013年9月13日以来最低。路透数据显示，当时9/10月跨月价差为负0.11美元。

业内消息人士称，台湾的台塑石化卖出30万桶10-ppm柴油，定为4月运抵，每桶升水0.10美元，同时以贴水价格卖出4月运抵的航煤。价格和买方目前还不清楚。

“目前供应充足，但由于中国缺席市场，买需不振。中国是该地区唯一的买家，也出口航煤，” 一名交易员称。

交易员表示，由于套利机会也有限，可能需要一些时日市场才能有转机。

包括Cosmo Oil在内的日本炼厂计划连续第二年增加石油产品出口，特别是中质馏分油，该产品占日本2013年油品出口的69%。

新加坡今日成交两笔柴油交易和一笔航煤交易。

道达尔以每桶较新加坡FOB报价升水0.05美元的价格向Sietco出售15万桶500-ppm柴油，船期为3月27-31日。

BP以每桶较新加坡报价贴水0.10美元的价格向Sietco出售15万桶500-ppm柴油，船期为4月1-5日。

兴隆以平价从中石油买入10万桶航煤，船期为3月27-31日。(完)

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