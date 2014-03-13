国际油市：亚洲柴油八周来首次跌入正价差，因需求低迷

路透首尔3月13日 - 亚洲柴油周四在八周来首次跌入正价差(远期升水)，其裂解价差则跌至逾三个半月来最低，交易员称持续疲弱的需求打击了人气。

3月/4月跨月价差下跌0.15美元，至每桶负0.07美元，为1月15日以来最低。路透数据显示，当时1月/2月跨月价差为负0.14美元。

亚洲柴油裂解价差下跌0.66美元，每桶较迪拜原油高17.05美元，触及2013年11月20日以来最低，当时为每桶16.94美元。

越南Petrolimex本周稍早在现货市场求购22.7万吨含硫量0.05%的柴油，以及9.8万吨含硫量为0.25%的柴油，船期为第二季。

但贸易消息人士称，越南的买需不足以吸收该地区的充沛供应。

“今天的正价差暗示，柴油市场在来自韩国、台湾、日本和中国的大量供应之下，需求依然疲弱，”一位贸易方面的消息人士称。

新加坡市场今天成交两笔柴油交易，但没有航煤成交的消息。(完)

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