国际油市：亚洲柴油八周来首次跌入正价差，因需求低迷

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透首尔3月13日 - 亚洲柴油周四在八周来首次跌入正价差(远期升水)，其裂解价差则跌至逾三个半月来最低，交易员称持续疲弱的需求打击了人气。
3月/4月跨月价差下跌0.15美元，至每桶负0.07美元，为1月15日以来最低。路透数据显示，当时1月/2月跨月价差为负0.14美元。
亚洲柴油裂解价差下跌0.66美元，每桶较迪拜原油高17.05美元，触及2013年11月20日以来最低，当时为每桶16.94美元。
越南Petrolimex本周稍早在现货市场求购22.7万吨含硫量0.05%的柴油，以及9.8万吨含硫量为0.25%的柴油，船期为第二季。
但贸易消息人士称，越南的买需不足以吸收该地区的充沛供应。
“今天的正价差暗示，柴油市场在来自韩国、台湾、日本和中国的大量供应之下，需求依然疲弱，”一位贸易方面的消息人士称。
新加坡市场今天成交两笔柴油交易，但没有航煤成交的消息。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。