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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 21:32 BJT

国际油市：柴油及航煤裂解价差跌至数月低点，受疲弱需求打击

路透首尔3月14日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五跌至数月低点，交易员称受大量供应及需求疲弱打击。

4月柴油裂解价差跌至每桶较迪拜原油高16.72美元，为2013年11月19日以来最低，当时为15.9美元。航煤裂解价差跌至每桶15.56美元，路透数据显示为九个半月前触及15.47美元以来最低。

航煤跨月价差继上日变为逆价差之后再次进入正价差(远期升水)，而柴油的跨月价差仍为正价差。

3月/4月柴油跨月价差为每桶负0.03美元，较周四缩窄0.04美元，航煤跨月价差则走阔0.08美元至负0.05美元。

一位交易员称，3月的大量供应打击了现货价格。

印度MRPL向BP卖出4万吨4月交付的航煤，每桶较新加坡报价贴水约1.5美元，较上次降低近0.3美元，贸易消息人士称这反映出人气的疲弱。

Essar招标出售7万吨500-ppm柴油，4月11-15日交付。招标于3月18日结束。

“看起来柴油和航煤市场在3月底之前将一直保持疲弱，到4月时受到炼厂检修的支撑而好转，”另一位贸易方面的消息人士称。

新加坡市场今日没有成交。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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