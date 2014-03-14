国际油市：柴油及航煤裂解价差跌至数月低点，受疲弱需求打击

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透首尔3月14日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五跌至数月低点，交易员称受大量供应及需求疲弱打击。
4月柴油裂解价差跌至每桶较迪拜原油高16.72美元，为2013年11月19日以来最低，当时为15.9美元。航煤裂解价差跌至每桶15.56美元，路透数据显示为九个半月前触及15.47美元以来最低。
航煤跨月价差继上日变为逆价差之后再次进入正价差(远期升水)，而柴油的跨月价差仍为正价差。
3月/4月柴油跨月价差为每桶负0.03美元，较周四缩窄0.04美元，航煤跨月价差则走阔0.08美元至负0.05美元。
一位交易员称，3月的大量供应打击了现货价格。
印度MRPL向BP卖出4万吨4月交付的航煤，每桶较新加坡报价贴水约1.5美元，较上次降低近0.3美元，贸易消息人士称这反映出人气的疲弱。
Essar招标出售7万吨500-ppm柴油，4月11-15日交付。招标于3月18日结束。
“看起来柴油和航煤市场在3月底之前将一直保持疲弱，到4月时受到炼厂检修的支撑而好转，”另一位贸易方面的消息人士称。
新加坡市场今日没有成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha