版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 19:52 BJT

国际油市：亚洲航煤裂解价差降至10个月低点，因取暖油需求减少

路透首尔3月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一微跌，触及10个月低点，因随着春季到来，取暖油需求减少。

4月航煤裂解价差跌0.16美元，每桶较迪拜原油价格高15.40美元，为2013年5月16日以来最低。路透数据显示，柴油裂解价差维持在每桶16.90美元的较低水平。

KPC已经招标出售4万吨500 ppm柴油，定于4月1-2日装船，此外还出售同期装船的6万吨航煤。这使供应已经充沛的市场状况更加不利。

招标将于3月19日结束。

交易员希望炼厂即将进行的检修，使市场供应吃紧并给价格提供支撑，不过他们表示当前的疲弱势头可能持续一段时间。

“从供应面来看，炼厂可以通过降低产能利用率或进行检修来进行控制，但市场的力道将取决于需求，”一名交易员表示。

今天新加坡现货市场没有交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐