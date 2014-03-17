国际油市：亚洲航煤裂解价差降至10个月低点，因取暖油需求减少

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透首尔3月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一微跌，触及10个月低点，因随着春季到来，取暖油需求减少。
4月航煤裂解价差跌0.16美元，每桶较迪拜原油价格高15.40美元，为2013年5月16日以来最低。路透数据显示，柴油裂解价差维持在每桶16.90美元的较低水平。
KPC已经招标出售4万吨500 ppm柴油，定于4月1-2日装船，此外还出售同期装船的6万吨航煤。这使供应已经充沛的市场状况更加不利。
招标将于3月19日结束。
交易员希望炼厂即将进行的检修，使市场供应吃紧并给价格提供支撑，不过他们表示当前的疲弱势头可能持续一段时间。
“从供应面来看，炼厂可以通过降低产能利用率或进行检修来进行控制，但市场的力道将取决于需求，”一名交易员表示。
今天新加坡现货市场没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)