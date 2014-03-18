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亚洲 | 2014年 3月 18日 星期二 21:42 BJT

国际油市：亚洲航煤与柴油裂解价差触及逾八个月最阔，因航煤需求疲弱

路透首尔3月18日 - 亚洲航煤和柴油价差周二触及近八个半月最阔，因航煤需求仍然疲弱。

路透数据显示，4月航煤裂解价差也跌至10个半月低点，每桶较迪拜原油高15美元。这突显出疲弱的人气。

航煤跨月价差再次回归正价差(远期升水)，上日为逆价差。价差走阔0.15美元，至负0.07美元。

航煤需求疲弱被归因为冬季结束，使用煤油取暖减少。而一名交易员表示，出行季节才刚刚开始。

柴油裂解价差几无变动，不过交易员预计，在越南买需及炼厂检修导致供应趋紧的支撑下市场将会好转。

“虽然该地区需求疲弱，越南近来的买需支撑了柴油市场，帮助市场进入逆价差。”一名交易员称。

越南最大油品进口商Petrolimex上周招标总共购买22.7万吨500 ppm柴油，4-6月交货，此外还购买了9.8万吨含硫量0.25%的柴油。

虽然招标在周一结束，但交易员仍密切关注招标结果，因为提交报价的有效期截至3月21日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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