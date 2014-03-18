国际油市：亚洲航煤与柴油裂解价差触及逾八个月最阔，因航煤需求疲弱

《中国国债发行日程表》--4月17日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
路透首尔3月18日 - 亚洲航煤和柴油价差周二触及近八个半月最阔，因航煤需求仍然疲弱。
路透数据显示，4月航煤裂解价差也跌至10个半月低点，每桶较迪拜原油高15美元。这突显出疲弱的人气。
航煤跨月价差再次回归正价差(远期升水)，上日为逆价差。价差走阔0.15美元，至负0.07美元。
航煤需求疲弱被归因为冬季结束，使用煤油取暖减少。而一名交易员表示，出行季节才刚刚开始。
柴油裂解价差几无变动，不过交易员预计，在越南买需及炼厂检修导致供应趋紧的支撑下市场将会好转。
“虽然该地区需求疲弱，越南近来的买需支撑了柴油市场，帮助市场进入逆价差。”一名交易员称。
越南最大油品进口商Petrolimex上周招标总共购买22.7万吨500 ppm柴油，4-6月交货，此外还购买了9.8万吨含硫量0.25%的柴油。
虽然招标在周一结束，但交易员仍密切关注招标结果，因为提交报价的有效期截至3月21日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 徐文焰)
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 320 5年 *3.13%
美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)和美国私募股权收购公司贝恩资本(Bain Capital)是高田优先考虑的竞标方。
(新增市场评论) 路透北京4月17日 - 中国央行周一再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民 币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵 押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健 中性的基调。 他们并称，例行缴税料仍会给市场流动性带来扰动，预计央行仍会透过工具组合给予辅 助。 上海一银行交易员说，“现在央行就是中性，运用各种工具组合，既对冲到期，维持了 总量平衡，保持了合理充裕，还表明了政策姿态。” 他认为，短期最大扰动因素应该是例行缴税，央行有可能根据流动性的具体情况，重启 公开市场操作，“不过不好判断重启的时点和力度，估计还是错峰填谷吧。” 华南一券商交易员亦认为，例行缴税会有扰动但估计影响不大，相信央行亦会适时开展 组合操作，“现在央行也是既小心又谨慎，（钱）不能给过多，但也不能抽太狠。” 中国央行周一公告显示，今日未进行公开市场逆回购操作，但开展了中期借贷便利(MLF )操作