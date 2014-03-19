国际油市：亚洲柴油裂解价差微涨，因炼厂检修可能使供应趋紧

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透首尔3月19日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周三微涨，贸易方面的消息人士称，因4月将迎来一波炼厂检修，预计将减少市场过剩的供应。供应过剩已经压低了中质馏分油的价格。
路透数据显示，4月柴油裂解价差位于三个交易日高点，每桶较迪拜原油高17.12美元，航煤裂解价差也处于两日高点15.33美元。
“由于亚洲炼厂检修多数安排在第二季，可能会帮助吸收该地区充裕的供应，”一名贸易方面的消息人士表示。
油品出口商--台湾的台塑石化以及韩国SK Energy等炼厂计划在第二季进行检修。
另一位消息人士称，尽管航煤裂解价差上涨，但需求可能保持疲弱，因为当前是出行淡季，且随着春季天气转暖，用于取暖的煤油需求减少。
日本石油连盟数据显示，截至3月15日当周，日本煤油库存减少107万千升，触及至少11年低点。
印度Essar Oil向沙特阿美出售7万吨500ppm柴油，每桶较中东报价升水2.50-2.60煤油，上次在3月出售同等级产品的升水为3美元。
托克(Trafigura)向兴隆出售两批15万桶的500ppm柴油，装船日期为4月7-11日，每桶较新加坡报价升水0.10美元。
维多公司从中石油购买10万桶航煤，定于4月3-7日装船，每桶较新加坡报价贴水0.30美元。
维多从联合石化又购买10万桶航煤，定于4月14-18日装船，每桶较新加坡报价贴水0.20美元。(完)
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(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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