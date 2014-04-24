国际油市：亚洲航煤现货价差下跌，因需求疲弱

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透首尔4月24日 - 亚洲航煤现货升水周四微跌，交易员称因季节性因素，需求降低。
路透数据显示，航煤与新加坡现货价差为每桶0.06美元，周三为0.08美元。
交易窗口内卖兴强劲，但买者寥寥，凸显出人气低迷。
维多要卖出一批10万桶航煤，5月9-13日装船，每桶较新加坡报价贴水0.05美元，但尚未找到买家。
“买需疲弱，因为现在对于出行需求来说还比较早，不过有一些油品混合方面的买需，”一名交易员表示。
交易员预计，航煤的偏空人气将持续一段时间。
新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，4月23日止当周，新加坡的中质馏分油库存减少14.9万桶，至1,075.2万桶，因中国、台湾和日本供应减少。
新加坡成交一笔柴油交易，但没有航煤成交。
Sietco向托克(Trafigura)出售15万桶10 ppm柴油，装船日期为5月20-24日，每桶较新加坡FOB价升水1.70美元。(完)
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(编译 李春喜 审校 王洋)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。