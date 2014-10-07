国际油市：亚洲柴油价格下跌，因需求疲软

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡10月7日 - 交易消息人士周二称，亚洲柴油现货价差下滑，因亚洲地区需求仍然疲软，且原油价格下跌也未能提振终端消费者的兴趣。
消息人士称，台塑石化向中国国际联合石油化工公司出售24万桶含硫量500ppm的柴油，船期在10月18-22日，价格为每桶较新加坡报价贴水1.30美元，比之前出售的船货低约60%。
印尼国有企业Pertamina的交易部门Petral买进两船含硫0.35%的的柴油，每船40万桶，10月中旬交付。
交易消息人士称，其中一船购自韩国SK能源，价格为每桶贴水0.90美元，另一船购自联合石化，每桶升水0.10-0.20美元。
交易消息人士表示，亚洲地区需求仍然疲软，但由于一些炼厂扩大产能，供应却很充足。
据消息人士称，在中东，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能出售了4万吨船期在10月24-26日、含硫500ppm的柴油，每桶价格较中东报价升水约1.20美元，不过该消息尚未得到确认。
他们还表示，该报价远低于此前售予维多公司9月船期的价格，当时为升水2.05美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫； 审校 田建华)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申