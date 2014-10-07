国际油市：亚洲柴油价格下跌，因需求疲软

路透新加坡10月7日 - 交易消息人士周二称，亚洲柴油现货价差下滑，因亚洲地区需求仍然疲软，且原油价格下跌也未能提振终端消费者的兴趣。

消息人士称，台塑石化向中国国际联合石油化工公司出售24万桶含硫量500ppm的柴油，船期在10月18-22日，价格为每桶较新加坡报价贴水1.30美元，比之前出售的船货低约60%。

印尼国有企业Pertamina的交易部门Petral买进两船含硫0.35%的的柴油，每船40万桶，10月中旬交付。

交易消息人士称，其中一船购自韩国SK能源，价格为每桶贴水0.90美元，另一船购自联合石化，每桶升水0.10-0.20美元。

交易消息人士表示，亚洲地区需求仍然疲软，但由于一些炼厂扩大产能，供应却很充足。

据消息人士称，在中东，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能出售了4万吨船期在10月24-26日、含硫500ppm的柴油，每桶价格较中东报价升水约1.20美元，不过该消息尚未得到确认。

他们还表示，该报价远低于此前售予维多公司9月船期的价格，当时为升水2.05美元。(完)

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