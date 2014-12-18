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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 20:06 BJT

国际油市：台湾出售现货船货，打压航煤价差

路透新加坡12月18日 - 台湾周四出售一笔航煤现货船货，交易商称一度打压航煤现货价差，冬季取暖季
航煤需求通常达到峰值。
    
    路透数据显示，航煤现货价差降至每桶较新加坡现货贴水0.4美元。
    
    交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemical Corp向维多出售一船1月27日-29日装运的航煤
船货，价格为每桶较新加坡报价贴水0.70美元，较前一船下跌0.1-0.2美元。
    
    他们称，中国供应过剩对亚洲市场施压，日本需求没有出现。
    
    台塑石化欲出售30万桶1月21-25日装运的航煤，招标将于12月19日结束，有效期至同日。
    
    新加坡现货市场上，柴油和航煤各达成一笔交易。
    
    道达尔从壳牌买入10万桶航煤，1月4-8日装运，价格为每桶较新加坡1月2-8日报价贴水0.40美元。
    
    兴隆从SK能源买入25万桶含硫500 ppm柴油，价格与新加坡报价持平，船期为1月13至17日。(完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 田建华)
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