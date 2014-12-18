国际油市：台湾出售现货船货，打压航煤价差

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透新加坡12月18日 - 台湾周四出售一笔航煤现货船货，交易商称一度打压航煤现货价差，冬季取暖季 航煤需求通常达到峰值。 路透数据显示，航煤现货价差降至每桶较新加坡现货贴水0.4美元。 交易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemical Corp向维多出售一船1月27日-29日装运的航煤 船货，价格为每桶较新加坡报价贴水0.70美元，较前一船下跌0.1-0.2美元。 他们称，中国供应过剩对亚洲市场施压，日本需求没有出现。 台塑石化欲出售30万桶1月21-25日装运的航煤，招标将于12月19日结束，有效期至同日。 新加坡现货市场上，柴油和航煤各达成一笔交易。 道达尔从壳牌买入10万桶航煤，1月4-8日装运，价格为每桶较新加坡1月2-8日报价贴水0.40美元。 兴隆从SK能源买入25万桶含硫500 ppm柴油，价格与新加坡报价持平，船期为1月13至17日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 田建华)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。