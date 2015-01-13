国际油市：亚洲柴油价格近六年来首度跌破每桶60美元，引发现货需求

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透新加坡1月13日 - 亚洲柴油价格周二跌破每桶60美元，为近六年 来首次，交易商称这引发一些菲律宾和越南的现货买盘。 菲律宾Petron标购一船船期1月末的船货，此前越南Petrolimex和Sai gon Petro进行了采购。 交易商称，若价格继续下跌，或有更多需求。 埃及似乎也有现货需求，国有Egyptian General Petroleum Corp寻 求购买的2月船货多于1月船货。 不过该地区供应看来充足，台湾中油公司出售2月船期的500-ppm柴油 ，每桶较新加坡报价贴水70美分。 一行业消息人士称，Winson Oil到目前为止从台湾买进四船现货，和 四船定期船货，2月装运。消息人士称，该公司可能还从韩国买进了更多 高硫柴油船货，不过消息未经证实。 交易商称，Kuwait Petroleum Corp出售2月中旬装船的航煤船货。 一位在新加坡的业内消息人士称，今年柴油整体结构呈现大幅正价差 ，交易商可能开始考虑利用机会储备。 新加坡现货市场成交一笔柴油，航煤无成交。 托克从SK Energy手中购买25万桶含硫500ppm、船期为2月3-7日的柴 油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.10美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数下跌39点，或3.63%，报1,034点，为近两个月来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。