国际油市：亚洲柴油价格近六年来首度跌破每桶60美元，引发现货需求

路透新加坡1月13日 - 亚洲柴油价格周二跌破每桶60美元，为近六年 来首次，交易商称这引发一些菲律宾和越南的现货买盘。 菲律宾Petron标购一船船期1月末的船货，此前越南Petrolimex和Sai gon Petro进行了采购。 交易商称，若价格继续下跌，或有更多需求。 埃及似乎也有现货需求，国有Egyptian General Petroleum Corp寻 求购买的2月船货多于1月船货。 不过该地区供应看来充足，台湾中油公司出售2月船期的500-ppm柴油 ，每桶较新加坡报价贴水70美分。 一行业消息人士称，Winson Oil到目前为止从台湾买进四船现货，和 四船定期船货，2月装运。消息人士称，该公司可能还从韩国买进了更多 高硫柴油船货，不过消息未经证实。 交易商称，Kuwait Petroleum Corp出售2月中旬装船的航煤船货。 一位在新加坡的业内消息人士称，今年柴油整体结构呈现大幅正价差 ，交易商可能开始考虑利用机会储备。 新加坡现货市场成交一笔柴油，航煤无成交。 托克从SK Energy手中购买25万桶含硫500ppm、船期为2月3-7日的柴 油，价格为每桶较新加坡报价贴水0.10美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)