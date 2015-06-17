国际油市：亚洲柴油现货价差跌至逾五年半低点，因需求疲弱且供应增加

路透新加坡6月17日 - 亚洲柴油现货价差跌至逾五年半低点，业内消息人士称因伴随着炼厂产能利用率居于高位和需求疲弱，该地区供应增加。

路透数据显示，指标含硫500ppm柴油现货价差下跌0.13美元，至每桶较新加坡报价贴水0.68美元，创2009年10月7日来最低。

交易商称，中国出口高企、中东新增炼厂产能以及印度需求下滑，都打压价格下滑。

日本石油连盟最新数据显示，日本6月13日当周航煤出口较前周增加16%，柴油出口减少一半以上，炼厂产能利用率上升2.1个百分点至67.5%。

交易商称，肯尼亚石油进口商本周晚些时候料进行招标，求购逾50万吨油品，船期为7月和8月。

工业扩张和汽车数量增加，再加上精炼产能不足，引燃东非地区油品进口需求，其中肯尼亚5月进口创纪录高位。

交易商称科威特Independent Petroleum Group(IPG)罕见的从国企Kuwait Petroleum Corp(KPC)购买一艘6万吨的航煤船货，船期为7月17-20日，价格为每桶较中东报价升水1.70-1.75美元。尚不清楚IPG计划将这艘船货作何用途。

业内人士称，KPC向壳牌出售另一艘6万吨的航煤船货，船期与上述交易相同，价格为每桶较中东报价升水1.80-1.85美元。

招标方面，Ceypetco求购一艘混合船货，其中包括7.5万桶含硫500ppm柴油和24.5万桶汽油，船期为8月10-11日。

新加坡现货市场未有交易回报。(完)

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