亚洲柴油：柴油和航煤现货价差继续上涨，受供应缩减及越南需求提振

路透新加坡9月29日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周二继续上涨，交易方面的消息人士称，由于亚洲炼厂检修，库存预计降低。

他们并称，越南的现货需求也帮助提振了柴油价格。

越南Petrolimex买入两批500ppm柴油船货，各35,000吨，船期分别为10月15-19日和10月21-25日，每桶较新加坡报价升水约10美分。

业内消息人士称，这两批船货可能以马来西亚和泰国离岸价购买，卖方可能是贸易公司。

马来西亚国家石油公司(Petronas)可能以每桶较新加坡报价贴水1.60美元的价格，卖出230,000桶含硫量0.25%的柴油，10月10-11日从Kertih装船，交易员称这个价格较出售的前一批船货价格低大约10美分，不过这未能证实。

巴克莱分析师在周一的研究报告中称，中国油品需求增长继续表现出差异，汽油和航煤增长超过柴油。

中国柴油需求由于工业增长放缓仍很疲弱，不过分析师们认为渔季开始和准备秋收可能会增加农业方面的需求。

他们说，国内需求继续保持疲弱，柴油出口未来料继续增长。

新加坡现货市场达成一笔汽油交易和一笔航煤交易。

Phillips66以每桶较10月14-20日新加坡报价均价贴水10美分的价格，向嘉能可出售150,000桶含硫量500ppm的柴油，船期为10月14-18日。

中石油以每桶较10月14-20日新加坡报价均价贴水50美分的价格，从维多买入100,000桶航煤，装船日期为10月14-18日。(完)

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