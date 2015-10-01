国际油市：亚洲航煤价差上涨，因库存减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月1日 - 亚洲航煤价差周四上涨，业内消息人士称，因新加坡库存减少，且由于运费降低使得从亚洲流向西方的套利交易增加。
新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至9月30日当周，新加坡陆上柴油和航煤库存由逾四年高点下滑至六周低点1,330.3万桶。
数据显示，上周运往澳洲、印尼、马来西亚和斯里兰卡的柴油较前一周跳涨，也有柴油运往直布罗陀和缅甸，前一周则没有。
到岸的船货也有增长，从韩国进口的柴油较前一周翻倍，而进口自中国、台湾和日本的船货也有增长。
Genscape周三的数据显示，新加坡整体库存下降，可能由于正价差(远期升水)缩窄所致；上周油品中枢--阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的柴油库存上升至纪录高位。
这是连续第13周增长，为Genscape自2012年开始采集该数据以来最高。Genscape称，炼厂产能利用率为74.8%，处于纪录高位。
夏季欧洲炼厂强劲复苏，产能利用率接近最高，这要部分归功于美国和欧洲消费者夏季对低廉汽油的需求。
中国柴油需求料将继续保持疲弱，因9月制造业活动降至逾六年低点，加剧了经济放缓程度可能大于预期的担忧。
中国工业主要使用柴油。
业内消息人士称，越南的现货需求也支撑了亚洲的人气。越南Saigon Petro求购40,000吨10-11月交付的柴油，高于往常的需求量。
其中一名消息人士称，降雨较少使农业使用的柴油增加。
现货市场达成两笔柴油交易，没有汽油交易。
维多以每桶较10月21-27日新加坡报价均价升水1.50美元的价格，从壳牌购买150,000桶船期10月21-25日的含硫10ppm柴油。
Phillips66以每桶较新加坡10月19-23日报价均价升水1.40美元的价格，出售给维多235,000桶10ppm柴油，交货日期为10月19-23日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”