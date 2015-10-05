国际油市：亚洲柴油价差持稳，台塑石化一套设施关闭提供支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月5日 - 亚洲柴油价差周一持稳，航煤价差好转，业内消息人士称，因为一家台湾炼厂的一套装置因故障关闭。
台湾的台塑石化上周五因故障意外关闭一个渣油流化催化裂解装置，消息人士称最多关闭20天。
其中一名消息人士称，伊拉克将一批柴油船货推迟至下个月，将一批航煤船货推迟10天左右。
业内消息人士称，台湾中油公司以较新加坡报价略微升水一点的价格从中国购买一批11月交货的航煤。
该消息人士称，托克可能已经暂时预定了一艘新建造的超大型油轮，用于10月末至11月初装运。
目前还不清楚这艘船将驶向哪里，但可能驶向西非，第二位消息人士称，该公司在西非有供应柴油的长期合约。
交易员称，越南的Saigon Petro购买了四批船货，总计40,000吨的500ppm柴油，10月底至11交付。
虽然亚洲出现几起意外或计划之中的炼厂维护，但现货供应充足。
新加坡现货市场达成一笔航煤交易，没有达成柴油交易。
BP以与新加坡报价平价的水平出售给兴隆100,000桶航煤，10月25-29日装船。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”