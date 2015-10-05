国际油市：亚洲柴油价差持稳，台塑石化一套设施关闭提供支撑

路透新加坡10月5日 - 亚洲柴油价差周一持稳，航煤价差好转，业内消息人士称，因为一家台湾炼厂的一套装置因故障关闭。

台湾的台塑石化上周五因故障意外关闭一个渣油流化催化裂解装置，消息人士称最多关闭20天。

其中一名消息人士称，伊拉克将一批柴油船货推迟至下个月，将一批航煤船货推迟10天左右。

业内消息人士称，台湾中油公司以较新加坡报价略微升水一点的价格从中国购买一批11月交货的航煤。

该消息人士称，托克可能已经暂时预定了一艘新建造的超大型油轮，用于10月末至11月初装运。

目前还不清楚这艘船将驶向哪里，但可能驶向西非，第二位消息人士称，该公司在西非有供应柴油的长期合约。

交易员称，越南的Saigon Petro购买了四批船货，总计40,000吨的500ppm柴油，10月底至11交付。

虽然亚洲出现几起意外或计划之中的炼厂维护，但现货供应充足。

新加坡现货市场达成一笔航煤交易，没有达成柴油交易。

BP以与新加坡报价平价的水平出售给兴隆100,000桶航煤，10月25-29日装船。(完)

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