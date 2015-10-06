国际油市：航煤价差上涨，因交易活跃且炼厂检修导致供应减少

路透新加坡10月6日 - 亚洲航煤价差周二上涨，业内消息人士称，该地区炼厂检修导致供应减少，而且新加坡交易活动活跃，均提振了价格。

上述消息人士称，兴隆是新加坡航煤船货的主要买家，买入200,000桶，中石油买入剩余的100,000桶。

“我认为价格更多的是受到活跃的交易推动，而不是完全靠基本面，”一名新加坡交易员表示。

交易员称，南非出现柴油现货买需，PetroSA求购11月船货。

BMI研究的分析师下调了2016年柴油价格预估，与修正后的石油价格一致。

他们预计，全球柴油市场持续供应过剩，中国经济的持续疲弱以及西方消费增速减弱将抑制柴油价格，一直到2018年，然后全球石油供应过剩状况逐渐缓解，进而价格在2018年至2019年开始复苏。

他们并称，虽然第四季取暖油需求可能上升，但短期内不能吸收过剩的供应。

海湾地区的供应料将收紧，因沙特PetroRabigh自10月11日开始为期50天的停产检修。

PetroSA求购两批500ppm柴油船货，各12,000吨，分别在11月1-3日和15-17日运抵开普敦。招标在10月8日结束。

科威特石油(KPC)出售60,000吨含硫0.2%的柴油，10月22-23日装船，招标在10月7日结束。

新加坡现货市场达成三笔航煤交易，一笔柴油交易。

BP以每桶较新加坡报价升水0.1美元的价格，出售给兴隆100,000桶航煤，10月26-30日装船。

道达尔以与10月26-30日新加坡报价均价持平的价格，出售100,000桶航煤给中石油，10月25-29日装船。

兴隆以每桶较新加坡10月21-27日均价贴水0.1美元的价格，从维多买入100,000桶航煤，10月21-25日装船。

兴隆以每桶较新加坡10月7-13日均价贴水0.1美元的价格，出售给壳牌250,000桶含硫500ppm的柴油，10月21-25日装船。(完)

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