国际油市：亚洲航煤交易活跃，今日成交量可能创下今年最高

澳新汇市：中国经济数据提振澳元，新西兰元因评级利好走高
路透悉尼/惠灵顿1月20日 - 澳元周五再度上涨，并触及近两个半月高位，之前公布的数据显示中国2016年第四季度经济扩张步伐超过预期。
路透新加坡10月7日 - 新加坡航煤交易活动上升，在710,000桶的总成交量中，贸易商兴隆就占了600,000万桶。业内消息人士称，今天航煤的成交量可能创下今年最高。
还不清楚兴隆打算往哪里运这些柴油。
业内消息人士称，印尼Pertamina求购一小批柴油船货，11月初运抵Timor Leste。
印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，政府将下调柴油、航煤和工业用天然气价格，作为周三宣布的第三轮经济刺激计划的一部分。他还表示，汽油价格保持不变。
交易员称，这可能刺激柴油的需求。
越南最大燃料进口商Petrolimex求购70,000吨柴油，11月装船，交易员称这也有助于支撑柴油价格。
该公司不通过长期协议进口，而是每月在现货市场购买。
新加坡现货市场达成七笔航煤交易，一笔柴油交易。
兴隆以每桶贴水0.3美元的价格，从托克(Trafigura)买入100,000桶航煤，10月22-26日装船。
兴隆以每桶较新加坡10月21-27日报价均价贴水0.35美元的价格，从BP买入100,000桶10月22-26日装船的航煤。
托克以每桶较新加坡报价升水0.10美元的价格，出售给兴隆100,000桶10月27-31日装船的航煤。
兴隆以每桶较新加坡10月21-27日报价均价贴水0.35美元的价格，从BP买入100,000桶10月22-26日装船的航煤。
道达尔以与新加坡10月26-30报价均价持平的价格出售给中石油110,000桶航煤。
兴隆以与新加坡10月22-28报价均价持平的价格，从维多买入100,000 桶航煤，10月22-26日装船。
托克以每桶较新加坡报价升水0.10美元的价格，出售给兴隆100,000桶航煤。
Phillips66以每桶较新加坡10月22-28日报价均价升水1.70美元的价格，卖给维多235,000桶含硫10ppm的柴油，10月24-28日装船。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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