国际油市：航煤价差持稳，因炼厂检修抑制供应

路透新加坡10月8日 - 亚洲航煤价差周四继续持稳，业内消息人士称，由于几家炼厂检修，供应依然有限。

航运信息显示，BP初步预定了Ariel从韩国运输60,000吨航煤到新加坡。

“将航煤运往新加坡有点不太多见，因为新加坡主要以出口为主，这表明新加坡的供应非常紧张，”一名新加坡的交易员表示。

“很难找到像年初时贴水那么大的船货了，因此将船货运到新加坡，在(普氏)窗口期间出售有利可图，”他并称。

新加坡当局已要求壳牌此前遭受火灾的Bukom炼厂停工。交易员称，可能需要好几个月才能恢复生产。

Singapore Refining Company(SRC)已经关闭裕廊岛炼厂的一座原油蒸馏装置和一个裂解装置，按计划进行检修，这可能减少供应。

业内消息人士称，印度11月柴油出口可能降至约150-200万吨，因雨季过后国内需求增加。

新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易成交。

兴隆以每桶较新加坡10月22-28日报价均价升水1.70美元的价格，向维多出售两批各为160,000桶的10ppm柴油，船期为10月25-29日。(完)

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