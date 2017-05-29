国际油市：500ppm柴油价差涨向一周高点，受欧洲需求增强迹象支撑

路透新加坡5月29日 - 亚洲现货500ppm柴油较新加坡报价价差周一涨 向一周高点每桶0.20美元，受欧洲需求增强迹象的支撑。 咨询公司PJK的数据显示，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的 柴油库存约为280万吨，为1月5日以来最低，主要因为内地市场和地中海 地区的需求。 印尼国家石油公司(Pertamina)通过招标求购总共52.9万升航空汽油 ，7-9月通过标国际标准集装罐(Iso Tanks)交付。招标截至6月2日。 中国航油(新加坡)求购三批各2.5万吨的航煤船货，分别在6月28-7月 2日、7月12-15日以及7月22-26日运抵中国黄埔港。招标截止5月31日。 巴基斯坦国家石油公司(PSO)招标求购两批7月交付的1万吨航煤船货 ，最低报价来自Gulf Petrochem，以成本加运费价格(C&F)每桶较中东报 价升水4.71和4.77美元。 价格公式定为30天的期间。 科威特新闻社(KUNA)报导，科威特国家石油公司(KNPC)周六表示，检 修结束后预计6月重启Mina Abdulla炼厂的部分设施。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)