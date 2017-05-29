国际油市：500ppm柴油价差涨向一周高点，受欧洲需求增强迹象支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月29日 - 亚洲现货500ppm柴油较新加坡报价价差周一涨 向一周高点每桶0.20美元，受欧洲需求增强迹象的支撑。 咨询公司PJK的数据显示，欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的 柴油库存约为280万吨，为1月5日以来最低，主要因为内地市场和地中海 地区的需求。 印尼国家石油公司(Pertamina)通过招标求购总共52.9万升航空汽油 ，7-9月通过标国际标准集装罐(Iso Tanks)交付。招标截至6月2日。 中国航油(新加坡)求购三批各2.5万吨的航煤船货，分别在6月28-7月 2日、7月12-15日以及7月22-26日运抵中国黄埔港。招标截止5月31日。 巴基斯坦国家石油公司(PSO)招标求购两批7月交付的1万吨航煤船货 ，最低报价来自Gulf Petrochem，以成本加运费价格(C&F)每桶较中东报 价升水4.71和4.77美元。 价格公式定为30天的期间。 科威特新闻社(KUNA)报导，科威特国家石油公司(KNPC)周六表示，检 修结束后预计6月重启Mina Abdulla炼厂的部分设施。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为