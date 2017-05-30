国际油市：季风降雨可能降低印度柴油进口，并刺激该国出口

路透新加坡5月30日 - 交易员周二表示，季风季节的来临可能降低印 度的柴油进口，反而刺激该国柴油的出口。 印度气象部门称，周二该国西南部迎来季风降雨，为2011年以来开始 最早的一次，这可能降低柴油需求。 季风降雨通常减少灌溉水泵的柴油消费。交易员称，这可能降低柴油 进口，并加大柴油出口。 他们并称，最近几周由于炼厂检修，印度一直在进口柴油。4月印度 将柴油规格升级至欧四标准。 今年印度柴油需求预计再次上升至纪录高位，因一系列基础设施项目 提振了柴油消费，尽管政府措施造成的现金短缺将打压经济增长降至三年 最慢。 交易员称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)至少与一个买家敲定2017 年7月至2018年6月的航煤长期协议，升水低于前一次的协议。 他们说，每桶较中东指标油价升水0.75美元，而2017年1-12月航煤协 议的升水为每桶1美元。 日本最大炼厂JXTG Nippon Oil & Energy Corp周二表示，将自6月12 日至7月中旬关闭在仙台的炼厂进行检修，该炼厂的原油加工能力为14.5 万桶/日。 今天新加坡达成六笔航煤交易，没有柴油成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)