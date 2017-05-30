国际油市：季风降雨可能降低印度柴油进口，并刺激该国出口

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月30日 - 交易员周二表示，季风季节的来临可能降低印 度的柴油进口，反而刺激该国柴油的出口。 印度气象部门称，周二该国西南部迎来季风降雨，为2011年以来开始 最早的一次，这可能降低柴油需求。 季风降雨通常减少灌溉水泵的柴油消费。交易员称，这可能降低柴油 进口，并加大柴油出口。 他们并称，最近几周由于炼厂检修，印度一直在进口柴油。4月印度 将柴油规格升级至欧四标准。 今年印度柴油需求预计再次上升至纪录高位，因一系列基础设施项目 提振了柴油消费，尽管政府措施造成的现金短缺将打压经济增长降至三年 最慢。 交易员称，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)至少与一个买家敲定2017 年7月至2018年6月的航煤长期协议，升水低于前一次的协议。 他们说，每桶较中东指标油价升水0.75美元，而2017年1-12月航煤协 议的升水为每桶1美元。 日本最大炼厂JXTG Nippon Oil & Energy Corp周二表示，将自6月12 日至7月中旬关闭在仙台的炼厂进行检修，该炼厂的原油加工能力为14.5 万桶/日。 今天新加坡达成六笔航煤交易，没有柴油成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为