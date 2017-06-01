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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 20:12 BJT

国际油市：亚洲柴油价差下滑，因供过于求

    路透新加坡6月1日 - 亚洲柴油和航煤价差周四下跌，交易员称虽然
有几笔现货需求，但供应仍然充足。
    
    新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月31日当周，新加坡在岸中
质馏分油库存减少110.1万桶，至两周低点1,328.3万桶。
    
    一份招标文件显示，台湾中油公司在现货市场卖出一笔高硫柴油船货
。
    
    普氏能源资讯在发给客户的通知中称，已经批准印尼的Oiltanking K
arimun港加入其新加坡的柴油、航煤和汽油定价程序。
    
    普氏能源资讯将自7月3日起在其定价程序中发布从该港装船的油品卖
单。
    
    普氏能源资讯将发布从Karimun港离岸价(FOB)的卖单。
    
    三名消息人士表示，沙特阿美的交易部门将在新加坡增聘人手。其中
一名消息人士称，计划到年底前招聘10-15人，其中包括运营、分析和行
政人员。
    
    今天新加坡达成一笔柴油和一笔航煤交易。
    
    兴隆从永顺油品(Winson Oil)买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期
为6月16-20日，价格与新加坡6月15-21日报价的均价持平。
    
    Petrodiamond卖给中国航油24.5万桶航煤，船期为6月16-20日，价格
与新加坡6月15-21日报价的均价持平。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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