国际油市：亚洲柴油价差下滑，因供过于求

路透新加坡6月1日 - 亚洲柴油和航煤价差周四下跌，交易员称虽然 有几笔现货需求，但供应仍然充足。 新加坡国际企业发展局(IES)数据显示，5月31日当周，新加坡在岸中 质馏分油库存减少110.1万桶，至两周低点1,328.3万桶。 一份招标文件显示，台湾中油公司在现货市场卖出一笔高硫柴油船货 。 普氏能源资讯在发给客户的通知中称，已经批准印尼的Oiltanking K arimun港加入其新加坡的柴油、航煤和汽油定价程序。 普氏能源资讯将自7月3日起在其定价程序中发布从该港装船的油品卖 单。 普氏能源资讯将发布从Karimun港离岸价(FOB)的卖单。 三名消息人士表示，沙特阿美的交易部门将在新加坡增聘人手。其中 一名消息人士称，计划到年底前招聘10-15人，其中包括运营、分析和行 政人员。 今天新加坡达成一笔柴油和一笔航煤交易。 兴隆从永顺油品(Winson Oil)买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期 为6月16-20日，价格与新加坡6月15-21日报价的均价持平。 Petrodiamond卖给中国航油24.5万桶航煤，船期为6月16-20日，价格 与新加坡6月15-21日报价的均价持平。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)