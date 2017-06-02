国际油市：柴油现货价差走坚，因印度炼厂检修造成供应减少

路透新加坡6月2日 - 亚洲柴油现货价差周五走坚，交易员称因为印 度数家炼厂检修，造成供应减少。 了解情况的人士称，印度Chennai Petroleum Corp炼厂将南部泰米尔 纳德邦Manali市日加工能力21万桶炼厂的一个柴油水电脱硫(DHDS)设施关 闭进行检修。该设施年加工能力为180万吨。 上述消息人士称，年加工能力将扩大至230万吨，增加欧IV柴油产量 。消息人士称预计7月底恢复生产。 其中一名消息人士称，该炼厂还将一座原油加工装置和真空蒸馏装置 停产约两周时间进行例行维护。 上周稍晚印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)将西部古吉拉特邦炼 厂的关键设施关闭。 交易员称，这两起炼厂检修可能进一步刺激印度的柴油进口。 斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp通过两个长期合约，求购柴油和 航煤，交付时间为8月至3月。 两名业内高管告诉路透，中国民营公司--恒逸集团预计2019年在资源 丰富的文莱投产一座投资34亿美元的炼厂，该炼厂去年10月已经完成土建 工作。 此前计划投产时间为2015年，恒逸集团认为推迟投产部分是因为当地 基础设施造成的延误。 新加坡达成两笔柴油交易，三笔航煤交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)