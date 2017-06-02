国际油市：柴油现货价差走坚，因印度炼厂检修造成供应减少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月2日 - 亚洲柴油现货价差周五走坚，交易员称因为印 度数家炼厂检修，造成供应减少。 了解情况的人士称，印度Chennai Petroleum Corp炼厂将南部泰米尔 纳德邦Manali市日加工能力21万桶炼厂的一个柴油水电脱硫(DHDS)设施关 闭进行检修。该设施年加工能力为180万吨。 上述消息人士称，年加工能力将扩大至230万吨，增加欧IV柴油产量 。消息人士称预计7月底恢复生产。 其中一名消息人士称，该炼厂还将一座原油加工装置和真空蒸馏装置 停产约两周时间进行例行维护。 上周稍晚印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)将西部古吉拉特邦炼 厂的关键设施关闭。 交易员称，这两起炼厂检修可能进一步刺激印度的柴油进口。 斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp通过两个长期合约，求购柴油和 航煤，交付时间为8月至3月。 两名业内高管告诉路透，中国民营公司--恒逸集团预计2019年在资源 丰富的文莱投产一座投资34亿美元的炼厂，该炼厂去年10月已经完成土建 工作。 此前计划投产时间为2015年，恒逸集团认为推迟投产部分是因为当地 基础设施造成的延误。 新加坡达成两笔柴油交易，三笔航煤交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为