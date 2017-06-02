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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 19:41 BJT

国际油市：柴油现货价差走坚，因印度炼厂检修造成供应减少

    路透新加坡6月2日 - 亚洲柴油现货价差周五走坚，交易员称因为印
度数家炼厂检修，造成供应减少。
    
    了解情况的人士称，印度Chennai Petroleum Corp炼厂将南部泰米尔
纳德邦Manali市日加工能力21万桶炼厂的一个柴油水电脱硫(DHDS)设施关
闭进行检修。该设施年加工能力为180万吨。
    
    上述消息人士称，年加工能力将扩大至230万吨，增加欧IV柴油产量
。消息人士称预计7月底恢复生产。
    
    其中一名消息人士称，该炼厂还将一座原油加工装置和真空蒸馏装置
停产约两周时间进行例行维护。
    
    上周稍晚印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)将西部古吉拉特邦炼
厂的关键设施关闭。
    
    交易员称，这两起炼厂检修可能进一步刺激印度的柴油进口。
    
    斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp通过两个长期合约，求购柴油和
航煤，交付时间为8月至3月。
    
    两名业内高管告诉路透，中国民营公司--恒逸集团预计2019年在资源
丰富的文莱投产一座投资34亿美元的炼厂，该炼厂去年10月已经完成土建
工作。
    
    此前计划投产时间为2015年，恒逸集团认为推迟投产部分是因为当地
基础设施造成的延误。
    
    新加坡达成两笔柴油交易，三笔航煤交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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