国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差跌至多周低位，因买兴减弱

路透新加坡7月17日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周一延续跌势，业内消息人士称，因买兴阑珊，以及亚洲炼厂下个月陆续结束维护期恢复生产，增加了供应反弹预期。

航煤现货贴水JET-SIN-DIF连续第六日下降，至每桶41美分，为5月22日以来最低水平。

500PP柴油现货升水GO005-SIN-DIF也跌至7月3日以来最低，周一报每桶29美分。

新加坡10ppm和500pm柴油远期价差最近跌至近两个月低位。

JBC周一在一份给订户的报告中称，两大因素导致10ppm和500pm柴油价差下滑。

一是5月支撑低硫柴油价格上涨的来自印度的少见买兴可能已经消退，因雨季覆盖范围继续扩大。

JBC还指出，来自越南的强劲需求可能支撑500ppm柴油的上行势头。

周一8月10ppm和500pm柴油价差较前日仅小升2美分，至每桶38美分。

6月，中国炼厂原油加工量升至历史第二高水平，一些独立炼厂提高产量，尽管国有大型炼厂准备在夏季需求旺季大幅减产。

国家统计局周一报告，6月份，原油加工量4607.9万吨，同比增长2.3%。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有达成航煤油交易。(完) (编译 刘静；审校 母红)