国际油市: 亚洲柴油裂解价差连续第二日守在20美元下方

路透新加坡12月11日 - 亚洲柴油裂解价差周二连续第二日持于每桶20美元下方,因现货 需求不高且供应充沛. 上个月中国馏分油供应偏高.11月柴油产量接近1,500万吨,较上年同期增长5%;煤油产量 接近200万吨,较上年同期跳增16.1%. 11月中国整体炼厂加工量达至每日1,013万桶的纪录高位. 美国供给料将增加,分析师预计包括取暖油和柴油在内的馏分油库存可能平均增加150万 桶. 这或许会令亚洲卖家目前释放石油的途径有限. 但韩国在明年3月将展开大范围炼厂维护,可能给予市场支撑.(完)