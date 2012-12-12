国际油市: 高硫柴油现货价差接近一年半低位,受需求低迷拖累

路透新加坡12月12日 - 高硫柴油现货价差周三降至近一年半低位,因需求低迷.行业消息人士称,交易商准 备下个月转用低硫柴油指标. 路透数据显示,指标含硫0.5%的柴油现货与新加坡报价之差下跌0.15美元,至每桶贴水0.75美元,为2011年6 月20以来的最低位.当时每桶为贴水0.80美元. 消息人士称,定价机构普氏(Platts)转用低硫柴油作为指标,交易商似会相应做出调整. 对高硫柴油的需求目前疲弱,印尼和越南的柴油需求不见涨. 越南Saigon Petro在现货市场寻求一批1月初柴油,但该国最大的进口商Petrolimex尚未敲定明年的柴油进 口. 交易商称,日本柴油需求也在增加,因炼厂减产柴油,转而生产更多取暖燃料煤油. 他们并补充道,预计至少到明年2月需求都会良好. Pakistan State Oil仅从嘉能可购入一批2.5万吨在12月20-31日交付的船货,每桶较中东报价升水4.73美 元. (完)